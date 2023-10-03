「愛和平，不要戰爭！」前總統馬英九不滿國慶日「中華民國」消失不見，拒絕出席雙十國慶活動。鑑於國慶晚會將於本月8日在空軍台南基地舉辦，台南市議會國民黨團今天也呼籲台南市政府懸掛國旗普天同慶；國慶晚會當天，國民黨團將在空軍台南基地會場發放2000支國旗，宣誓愛和平、不要戰爭，也請市府提供1萬3000支國旗。

市府民政局回應說，國慶晚會現場將布置國旗，也沒有不准民眾攜帶國旗進場。

國民黨團今天舉行「沒有台灣國！全民不參加不存在的台灣國慶！！」記者會，黨團書記長蔡育輝偕王家貞、方一峰、尤榮智、許至椿、李中岑、蔡宗豪等議員出席，炮轟民進黨想搶台獨選票，又不敢宣布台獨，卻剽竊辛亥革命建立中華民國的10月10日為台獨國慶日；還批賴清德到底參選哪一國的總統？台灣何時建國？更揚言國慶晚會當天黨團將在現場發國旗，宣示國民黨愛和平不要戰爭。

蔡育輝指出，民進黨想要台獨選票，不敢說，也不敢改國號，卻將10月10日國慶日的英文改為「Taiwan National Day」，即台灣國慶日，這就是賴清德這位務實的台獨工作者要說的嗎？此次國慶晚會每個公所還被要求動員3輛遊覽車，有鄉親們向黨團陳情，為了幫賴清德助選，更要求參加人員攜帶身分證或健保卡確認身分，讓鄉親們非常無奈。

王家貞怒批，中華民國的國慶日10月10日是英勇烈士拋頭顱灑熱血，在1911年的辛亥革命推翻滿清創建中華民國，民進黨用「Taiwan National Day」是掛羊頭賣狗肉的剽竊，還是精神錯亂？國慶晚會貴賓證也清楚印著「Taiwan National Day」，台灣到底何時建國？賴清德不是高呼台灣獨立萬歲嗎？賴清德到底參選哪一國的總統？

市議會民進黨團總召集人郭鴻儀、幹事長蔡筱薇則強調，絕無各區公所動員替賴清德助選一事，晚會當天只有蔡英文總統到場，賴副總統並未到，何來動員助選之說？更何況，如果真要動員助選，也是應該透過民進黨籍民代動員才對，不可能透過區公所動員。