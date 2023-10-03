台中市私立嘉陽高中遭台中市教育產業工會質疑占用民地，地主要求拆屋還地，校長賴昭呈指出，校方25年前誤判地界，在私人土地興建實習教室，面積約100坪，學校上周已施工，預計這兩天會拆除完畢。

賴昭呈表示，嘉陽高中約25年前誤判地界，而於他人土地(西勢段122地號)上興建簡易鐵皮為實習大樓，因而占用民地，目前已進入訴訟程序，基於偵查不公開原則，一切交由司法調查。

至於台中市教育產業工會質疑工程車長驅直入校園，危及學生安全。賴昭呈強調，目前施工工地於入校門左側，而學生主要活動區域及教室區域在右側，兩場域有所區隔，學校已做好動線規畫及工地區隔，以保障學生安全學校環境。

台中市教育局指出，嘉陽高中由於少子化減班，該校於不影響學生受教權益及校務經營下，將閒置大樓清空並依私立學校法等規定申請出租閒置校舍，出租後之收入，將全數挹注校務基金。

教育局表示，目前為進行校舍修繕施工，學校施工工地位於校門左側，與學生主要活動及教學區域於校門右側動線上有所區隔，工程車進出也嚴格管控，注意學生就學安全；教育局已責成學校務必做好動線規畫與工地區隔，以保障學生的安全及就學權益。

近年來受少子化影響，嘉陽高中招生也備受影響，且停招傳聞甚囂塵上。賴昭呈指出，因應生源不足，學校也調整營運方針，目前已停招日間部，改朝進修部發展，學校近年來遭有心人士檢舉，對辛苦付出的老師打擊很大。