國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日量縮整理，指數技術指標並未轉強，OTC在中小型個股活潑帶動下，表現相對較強，預期後市中小型股、9月營收及季報出色個股仍有表現空間。

盤面上，台積電收在529元，下跌0.75%；聯發科(2454)收在772元，上漲3.62；高價股的力旺(3529)收在2150元，上漲2.14%、旭隼(6409)收在1645元，上漲1.45%；記憶體相關業者南亞科(2408)、威剛(3260)、晶豪科(3006)等全面收紅。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等多方利多激勵之下，上漲機率向來較高，達九成之多，其中電子指數平均漲幅在三大指數中表現居冠，而今年又有選舉行情逐步發酵利多，搭配AI產業大趨勢爆發，AI需求極具想像空間，有利台股表現。

至於本週台股走勢，廖炳焜認為，因為下週將是國慶連假，且即將進入第三季財報季，且加權指數本益比已非低檔水位，本週盤面可能出現觀望氣氛。