中華電今日宣布，推出iPhone及iPad多款機型免掃QRcode驗證就能下載eSIM的升級服務，讓果粉免去保管QR code風險及後續掃描QR code設定步驟，開機後連線Wi-Fi，點選設定行動網路就能進行eSIM下載。此外，中華電表示，用戶首次申請eSIM或首次更換eSIM，每門號可享300元設定費減免。

中華電本次對於蘋果iPhone 15系列的行銷相當積極，除提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，更領先同業銷售「iPhone for Life」新機方案，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求。申辦中華電精采5G月繳1,399元(36個月)，搭配「舊機換新機」方案、舊機回收價加碼折2000元、VIP最高折5000元等優惠，iPhone 15 Pro(128GB)，0元入手。

中華電相當看好本次蘋果iPhone 15系列將推升5G滲透率提高，吸引更多果粉升級5G，預期5G滲透率往前跨一大步。開賣初期，中華電發現Pro系列需求比例高達8~9成，初期需求遠大於供給，Pro Max缺貨最明顯。目前中華電信5G用戶數超過290萬，預估2023年底將達成320~330萬的目標，有信心可望達標。中華電信月租型用戶數約960萬用戶，目前5G滲透率約30.2%，估今年底可望達34.4%。