徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（3日）錄製華視《天才衝衝衝》開棚，談到胡瓜獨寵20歲樂天女孩熊霓一事，與他有數十年交情、又曾與他主持過多檔綜藝節目的徐乃麟，今忍不住開腔，「這年紀也沒什麼好那個，60幾歲沒那體力了啦」，想幫好友否認緋聞。

他以8年前遭房客楊強蓉私自經營麻將賭場，被誣賴成幕後老闆、有小三等事為例，希望外界平衡報導，「這裡面到底怎麼樣，如果只是前輩照顧晚輩，傷害也造成。再說，藝人本來就是公共財，我們藝人都希望大家開開心心，希望大家多多疼惜我們這麼多年的老朋友」。

身為樂天隊長又是《綜藝大集合》主持人之一的籃籃說，胡瓜對後輩都很照顧，上周錄影的心情也沒因為此事受到影響，她之前搬新家時，胡瓜、丁柔安還特別一起購買寢具組送她。

同為《大集合》班底的巫苡萱則認為胡瓜比較疼籃籃，「瓜哥錄影時都會特別cue她耶」。熊霓的心情？籃籃也說，樂天女孩昨有一起練舞，她看起來跟平常差不多。她也透露《綜藝大集合》錄影都正常，明天熊霓也會一起錄影。