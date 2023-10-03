許雅晴（左）、林琬清晉級杭州亞運羽球女雙16強。（中華奧會提供）

杭州亞運羽球女團中華隊無奈止步8強，選手收拾心情繼續在個人賽出擊，3日在女單戴資穎、女雙李佳馨／鄧淳薰告捷後，另一組女雙許雅晴／林琬清也在32強賽傳回捷報，21比1、21比5輕取尼泊爾拉姆賽兒（Nita Lamsal）／塔芒（Nangsal Tamang），也前進16強。

BWF官網顯示許雅晴／林琬清、拉姆賽兒／塔芒目前沒有世界排名，不過實力上來看許雅晴／林琬清更勝一籌，第1局只被對手拿到1分，不到10分鐘就先收下，第2局許雅晴／林琬清持續壓制對手，20分鐘就收下勝利。