美國聯邦準備理事會（Fed）10月2日宣布「走進」Meta旗下的Instagram和Threads，這意味著聯準會的社交媒體平台已增加到7個。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也在Instagram發布第一則貼文。

Threads是Meta旗下一款類似於X的社交平台，聯準會在Threads和Instagram這2個平台上的用戶名都是@federalreserveboard。除了社交平台X，聯準會在臉書、YouTube、Flickr和領英也有設立官方賬戶。不過，聯準會尚未加入TikTok。

據美媒報導，鮑爾在聯準會的第一則Instagram貼文中說，「大家好，我是鮑爾，聯準會主席。」他還提到10月是全國經濟教育月。

聯準會指出，設立Instagram賬戶旨在增進聯準會和公眾的交流，以及發布新聞和教育宣導相關內容。聯準會還稱，Instagram的貼文將包括教育內容、常見問題以及照片和影像。