時序進入秋季，中華航空攜手台灣米其林3星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點「法朋甜點烘焙坊」打造新穎機上料理，全新菜單於10月起正式上線。

華航指出，新一季菜色於台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林3星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙／商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，也可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙／商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋的精緻甜點。

頤宮連續6年摘下台灣米其林指南3星，特為華航旅客打造尊榮的機上體驗，豪華商務艙秋季主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，另新設計開胃五品小菜；甜點則可享用冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨。

明年1月豪華商務艙主菜推出「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，豪華經濟艙主菜陸續推出家傳牛肉撈麵、豆豉蒸肉排煲仔飯；經濟艙旅客則能享用蝦仁叉燒星洲炒米粉，明年1月可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵。

華航和東京名店「燈燈庵」合作，為日本航線推出豪華商務艙／商務艙專屬「秋麗」季節菜單，主菜享用鮭魚黃韭燒及黑毛和牛胡麻照燒，搭配以蕈菇椎茸烹製的炊飯，享受豐收的秋日佳餚。廣受歡迎的經典菜色勾玉豆腐，以及招牌甜點紫薯黑糖饅頭，10月在華航班機一樣吃得到。

陽明春天則為豪華商務艙／商務艙旅客推出黑松露植物排搭配養生米型麵，將天然食材饒富巧思入菜。

「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊為華航打造獨家聯名系列甜點，在秋季新推出太妃糖百香果馬卡龍，以太妃糖及100％巧克力製作酥脆外皮，並融入台灣當季食材，嚴選產地直送的南投百香果，融合為濕潤化口的馬卡龍，入口就能品嘗濃郁的酸甜滋味。