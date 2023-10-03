《搜狐網》盤點分析十二星座，其中摩羯、水瓶、雙魚3星座女最有女王命，她們擁有諸多優秀品質，具有女強人架勢，卻不會亂發脾氣，因此能把握住機會找到真命天子，在幸福的感情世界中受盡寵愛。

▌摩羯座

摩羯女做事非常理性，對於愛情也是如此，良好的物質基礎是愛情的保障，她們不會忽視這一點，而是會理性地進行思考。摩羯女心目中的理想配偶是做事成熟穩重、能力不俗的人，天生工作狂的她們非常在意事業，希望對方也事業有成，或能夠和自己一起去開創事業。如果你不夠正能量、對生活也不夠積極，慢慢地就會跟她們距離越來越遠，因為摩羯座的女生容不得另一半走得比自己慢。

▌水瓶座

水瓶座女生總是一副不在乎的樣子，其實她們心裡和平常人一樣，也需要被愛，也在乎很多事情。水瓶女擅長交際，能幫愛人打點一切，處事冷靜沉著很有女強人的架勢，但又不會輕易發脾氣，溫柔體貼的她們不會在外人面前數落自己的愛人，而且眼光長遠的她們會獨自思考。

▌雙魚座

雙魚座的女生絕對是嬌滴滴又小女人的個性，對於愛人總是付出她們所有的愛，而且是最能為愛犧牲一切，她們做什麼事都會為情人著想，也不喜歡跟情人爭吵，只會把所有的苦往肚子裡吞，而且對情人總是千依百順。雙魚座女生的性格不得不說真的很好，她們待人熱情，處事也是格外爽快大方，不管跟異性還是同性都能夠打成一片，也非常講義氣，她們的性格也注定了這一輩子不僅吃穿不愁、衣食無憂而且受盡寵愛。