MLB推薦賽事 : 10/4(三) 07:08，亞歷桑那響尾蛇@密爾瓦基釀酒人

美國職棒季後賽將在本週三(10/4)揭開序幕，睽違6年再度闖進季後賽的亞歷桑那響尾蛇將在首輪挑戰國聯中區冠軍密爾瓦基釀酒人，響尾蛇在例行賽最終系列賽遭到休士頓太空人橫掃，近況並不理想。而近5年4度叩關季後賽的密爾瓦基釀酒人，穩定的先發投手輪值是最大優勢，團隊自責分率3.71傲視聯盟，下半季透過交易補強後，攻擊端也有所提升，均衡的攻守戰力是今年季後賽不可忽視的勁旅。

響尾蛇近期進攻陷入低潮，9月團隊進攻指數跌至0.677，主砲沃克(Christian Walker)的長打輸出逐月下滑，9月長打率跌破4成，導致球隊得分效率每下愈況。而台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)受到傷勢影響，下半季砲管明顯縮水，明星賽後僅敲出7發全壘打。響尾蛇打線最大的問題是後段棒次攻擊疲弱，本季第7棒到第9棒的攻擊指數只有0.662，讓響尾蛇打線形成明顯的斷層。

釀酒人在9月繳出團隊攻擊指數0.757的出色成績，季中透過交易來到釀酒人的桑塔納(Carlos Santana)及坎納(Mark Canha) 9月的攻擊指數都突破8成，兩人合力貢獻36分打點，不僅替釀酒人打線注入活水，也帶領球隊搶下分區王座。釀酒人過去幾季以堅強的投手群聞名，若攻擊端也能有水準以上的發揮，或許能成為今年季後賽的一匹黑馬。

系列賽首戰先發投手將由響尾蛇的B.法特(Brandon Pfaadt)對上釀酒人的布恩斯(Corbin Burnes)。今年首度登上大聯盟舞台的B.法特表現掙扎，生涯前5次先發的自責分率高達8.37，季中一度被下放到小聯盟調整，明星賽後重返大聯盟的表現雖有進步，但整體壓制力仍不足。釀酒人頭號王牌布恩斯本季一度在季中崩盤，但季末狀況漸趨穩定，近5場先發的自責分率僅有2.51，以響尾蛇近期的攻擊狀態，恐怕難以突破布恩斯的封鎖。

釀酒人不僅擁有強大的先發投手，牛棚自責分率3.40也高居聯盟第二，終結者威廉斯(Devin Williams)本季救援成功率高達9成。響尾蛇牛棚則是苦尋不著穩定的勝利組投手，被定位為佈局投手的卡斯楚(Miguel Castro)表現走樣，自責分率高達4.31；季中從水手交易來的終結者席瓦德(Paul Sewald)成績也不如球團預期，WHIP值暴增至1.47，整體後援投手群戰力不盡理想。以釀酒人目前的攻守戰力，系列賽首戰應能在王牌布恩斯的帶領下搶下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。