63歲男歌手齊秦叱吒華語樂壇多年，唱紅《狼》、《大約在冬季》、《無情的雨無情的你》等金曲，近年把演藝重心放在大陸，同時，齊秦也是婚姻、事業兩得意的代表，2010年和小24歲的妻子孫麗雅在美國結婚，育有一對子女，夫妻雖然都對婚姻生活低調，仍被陸網曝光妻子美照。

齊秦和歌手方美芳育有一子，後來因電影《芳草碧連天》和王祖賢擦出愛火，氣得方美芳跳出來指控，齊秦對他們母子不聞不問，不知情的王祖賢因此提出分手，齊秦後來靠工作麻痺自己，直到遇到了小24歲的孫麗雅，也轉變他的一生。

齊秦2010年和小24歲的成都人孫麗雅在美國登記結婚，當年齊秦50歲、孫麗雅26歲，結婚隔年喜迎女兒，2014年在台灣生下兒子，湊得「好」字，兩人無懼年齡差距，牽手扶持13個年頭，齊秦對孫麗雅相當呵護。

據悉，孫麗雅是四川成都人，家境富裕，曾經是一名歌手的她，婚後退到幕後，替齊秦打理公司事務。而陸網也曝光孫麗雅近照，她頂著一頭長捲髮、捧著一隻小狗入鏡，孫麗雅眼神溫柔、顏值清新，手上的鑽戒相當搶鏡。