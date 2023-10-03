歐洲聯盟（EU）國家外長今天在基輔召開歷史性的歐盟境外會議，重申對烏克蘭的長期支持。

這次會議召開之際，歐盟成員國在支持烏克蘭問題上的分歧日益加劇，與此同時，基輔軍隊在南部和東部對俄軍的反攻取得進展有限。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，這次會議深具「歷史性」，但不會有新的具體宣示。

他在新聞會上表示：「這是我們第一次在候選國舉行會議，不幸的是，這也是歐盟外長第一次在戰火中的國家聚首。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會晤各國部長時表示，俄烏戰爭現已進入第20個月，而戰爭持續時間與烏克蘭從其盟友獲得支持的品質和數量有關。

為了迅速結束戰事，澤倫斯基敦促歐盟擴大對俄羅斯和伊朗的制裁。伊朗為俄軍提供了攻擊無人機。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121003