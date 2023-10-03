小犬颱風迎面而來 宜蘭龜山島10／3-10／5 預警性封島 14:382023/10/03 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣龜山島3日至5日將採預警性封島3天。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受小犬颱風外圍環流影響，宜蘭縣海面風力逐漸增強，浪高將增至3米以上大浪至巨浪，平均風力達六級以上，故旅遊風景區龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，3日起至5日採預警性封島3天，請遊客勿前往。 小犬颱風逼近 太平山森林遊樂區10／3下午4時起預警性休園 小犬升級「強烈颱風」日本氣象廳：全台列警戒範圍 小犬颱風逼近！花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 岸巡勸離觀浪者 #宜蘭縣 #龜山島 #封島 #小犬 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬暴風圈明晨觸陸 5地雨量「瞬間爆表」影響時間拉長 07:342023/10/03 生活 小犬颱風接近 「高雄農來訊」提醒農友這幾件事 11:262023/10/03 生活 中颱小犬逼近 花蓮山區步道預警性封閉清空 12:122023/10/03 生活 小犬颱風逼近 海陸空交通影響看這裡 13:332023/10/03 生活 小犬直逼中颱上限！估下午陸警 有機會颱風假縣市曝 05:412023/10/03 生活 颱風「小犬」發海警 海洋局籲請漁友嚴防災害 11:452023/10/03 生活 小犬颱風逼近 高雄山區防災機具就位完成 13:452023/10/03 生活 颱風假關鍵！暴風圈涵蓋縣市預測曝 專家：影響時間長 10:122023/10/03 生活 小犬陸警發布 氣象粉專：周四凌晨此處登陸機率高 14:422023/10/03 生活 「小犬」進入猛長期 直撲台灣！今起大雨連4天 05:552023/10/03 生活 明3地風力達颱風假標準！最新風雨預測出爐 14:122023/10/03 生活 小犬颱風逼近外海現長浪 台東離島船班遊客「嘔吐聲四起」 19:072023/10/02 生活 中颱小犬發布海警 新北市府防颱整備籲防豪雨 12:032023/10/03 生活 彰化失智老翁失蹤28日 「颱風來襲」家屬懸賞20萬元尋人 13:162023/10/03 社會 小犬很兇！專家示警：風雨比海葵有感 2地颱風假機率高 08:202023/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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