曾捲入藝人澎恰恰光碟恐嚇案、名列十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，開設在嘉義縣水上鄉的公司於今年3月2日凌晨遭男子邱子仁開5槍，邱嫌攜槍向警方投案，案發後盧照琴動向不明，始終未出面說明案情，檢方今天起訴偵邱男涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪。

住台北的28歲邱嫌特地南下到盧照琴的公司掃射5槍，投案後堅稱不認識盧，只因為在電視上看到盧涉嫌猥褻少女的新聞，心生不滿才開槍，儘管檢警都對他的供述認為有隱情，也喊話盧照琴出面說明，但案發後盧動向不明，始終未現身配合偵辦。

檢方起訴指出，遭開槍的民宅在水上鄉粗溪村，也是盧妻的住處，3月2日凌晨1時52分許，邱嫌持改造步槍掃射5槍，造成鐵門毀損、大門玻璃破裂，危及盧妻安全，當天邱嫌帶槍自首，警方並查扣改造步槍1支、子彈25顆、彈殼5顆。

檢方依據邱嫌自白及盧妻指訴，還有槍彈等物證，起訴邱嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪。

邱嫌曾因妨害自由、肇事逃逸、毒品、藥事法、槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經法院判決應執行4年4月確定，2019年7月10日假釋出獄，2021年2月1日假釋期滿。

邱嫌3月2日犯案後即遭羈押，至7月1日羈押期滿，又因有酒駕案發監執行，目前已出監。