2024總統大選民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選已經進入白熱化，為了對抗民進黨總統參選人賴清德，「藍白合」幾乎已成在野共識。而民眾黨今（3）日公布最新的內參民調，三腳督的情況下，賴清德以30.30%持續領先，其後為民眾黨參選人柯文哲的27.50%、侯友宜則以18.80%排第三，尚未決定11.20%，不投票12.10%。

除了上述的三腳督民調，民眾黨副秘書長許甫也在節目《眾亮集》公布，在4腳督情況下，各黨總統參選人的支持度，賴清德支持度為26.40%、柯文哲20.20%、侯友宜是14.70%、郭台銘占12.70%、尚未決定15.70%、不投票10.20%。該民調為電話7成，手機3成。

針對目前藍、白兩黨總統參選人都落後賴清德。前立委郭正亮也在節目上分析，民眾黨日前拋出，藍白比民調，輸的退選方案是不太可行的，「國民黨不會接受讓柯文哲退選，非綠的票至少要投出9成，不然在野組合難以當選，合也是白費力氣，因為綠的基本上都可以開得出來，尤其是民進黨執政的情況下，可以進行資源動員」。

郭正亮更進一步指出，假如11/20登記，柯沒有在名單上，連副手都不是，那國民黨怎麼選？藍營剩兩個月只有自己在造勢，都沒有柯文哲在旁邊，票怎麼開得出來。「到時候就看到柯文哲身為民眾黨主席，都在白營的場子，人家不會轉移到侯友宜，名字沒有在選票上就不投了。」

至於在野合作要比民調，郭正亮也不看好，他稱「還要考量到民進黨會不會介入，對於綠營來說，只要有公開民調比拚的過程，就可以製造怨恨，所以藍白合真的要做民調比拚，能不能公開還是一個問題。」