【全程字幕】自導自演！Linbay好油威脅案風暴遭波及 王鴻薇反問蔡政府「這事」 @ChinaTimes

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘日前表示遭網友威脅恐嚇，結果昨遭檢警查出其與涉案的發文者國民黨許姓黨工自導自演，國民黨立委王鴻薇直言，個人絕對給予最大的譴責，也請林裕紘誠心配合司法調查，呼籲檢調勿枉勿縱。

王鴻薇指出，針對農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘自導自演恐嚇一案，有3點要向政府及各界說明，第一、林裕紘揭露專案進口雞蛋問題，不分黨派各地方縣市皆有食安法開罰紀錄，這是不會改變的事實，但針對這樣自導自演恐嚇浪費社會資源的做法，也讓同情支持他的人受到最大的傷害，更讓未來受到恐嚇的受害者因害怕被質疑而噤聲，個人絕對給予最大的譴責。

王鴻薇表示，第二、從林裕紘案偵辦過程，她要明確的質疑相關單位，過去警政署向她多次報告，她所報案的網路恐嚇案件，都因為是跳板境外IP所以無法偵破，顯然都是藉口，林裕紘案中完全採用相同手法，卻可以循線偵破，她個人報案2個月多卻沒有下文，要求相關單位必須嚴正說明，這是不是辦案大小眼？

王鴻薇強調，最後、林裕紘雖然對社會致歉，也宣佈退出民進黨以示負責，但是法律上以及相關的社會責任，請林裕紘誠心配合司法調查，呼籲檢調勿枉勿縱，讓他為自己對社會造成的傷害負應有的責任。