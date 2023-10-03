新竹市議會3日臨時會由市府針對新竹棒球場改善進度專案報告，市府工務處長曾嘉文說明，經大聯盟專家場勘、體檢會及後續研議後，建議採用「全場換土」方案，預估經費4100萬元至6200萬元，連同行政流程加上施工，改善完成需要12到13個月。

今議會臨時會由市府工務處長曾嘉文，針對棒球場改善進行專案報告。曾嘉文指出，今年共計開31次工作會議討論，7月也曾邀BrightView來新竹棒球場檢測取樣，並在後續第4次體檢會中，討論美方報告提出的3項改善方案，結論是應以球員安全、結構安全及排水功能為首要目標，不考慮方案三的區域切溝填沙工法。

曾嘉文也說明，方案一「全場換土」預估經費為4100至6200萬元，預估施工9個月，整體需要12到13個月，而方案二「置換人工草皮」預估經費為5400至6700萬元，預估施工4個月，整體改善則需要14個月到19個月。

市府也分析，若採用方案一天然草，每周可執行3到5場賽事，每月維護預算40萬元，換算成1年養護費用約738萬元，而方案二使用人工草，每周可執行8到10場賽事，每月維護預算25萬元，換算1年養護費用498萬元。

曾嘉文也說明市府最終結論，為確保球員安全、球場整體性能，兼顧程序及啟用期程，短期來說，建議以方案一「全場換土」為球場啟用最佳方案，若後續移交給廠商，考量球場未來營運生命周期，可將人工草坪納入可行性評估，作為未來球場營運後，場地更新的方案選擇。