盧布上次跌破100是在八月之時，當時促使俄羅斯央行緊急調高利率350基點(14碼)，至12%；俄羅斯當局也討論了重新引入控制措施，以支撐盧布。
莫斯科當地周二開盤不久，盧布兌1美元跌到100.26；之後呈現跌0.21%，至1美元兌99.97盧布。
兌歐元則上漲，至104.61盧布。兌人民幣則跌0.28%，至13.65盧布。
俄羅斯盧布通常會在月初承受壓力，因為失去了出口商在月底換匯的支撐。出口商通常在月底前會將外匯換回盧布，以繳交稅款。
盧布在八月時曾跌到101.75，當時俄羅斯總統普丁的經濟顧問指責俄羅斯央行的寬鬆政策。經過八月的大幅加息之後，九月央行又將利率調升到13%。俄羅斯央行預定在10月27日舉行會議，分析師預計將會再次收緊政策。
受到西方制裁和貿易變化的影響，俄國出口不斷下降，加上今年進口有所復甦，導致盧布走弱。此外，今年1至8月俄羅斯經常帳戶盈餘較去年同期減少了86%，至256億美元。
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