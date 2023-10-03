日本家庭常備藥出包！許多民眾愛用的「喇叭牌正露糖衣錠」，可緩解急性腹瀉，但食品藥物管理署近日接獲日本警訊，該藥品的原料藥製程與核准不符，共有22批，其中1批已銷往台灣，總共37.4萬錠，相當於1.1萬盒，食藥署已於9月27日啟動回收。

由台灣大幸藥品股份有限公司輸入的喇叭牌正露糖衣錠（SEIROGAN TOI A），適應症為緩解輕微或中度急性腹瀉，是許多家庭都會常備的藥品。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥品為指示用藥，今年截至9月在國內已售出約130萬錠。

陳惠芳說明，喇叭牌正露糖衣錠共有3個主成分，其中之一為黃柏萃取物；食藥署於9月26日接獲日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（Pmda）警訊，他們發現有22批號的喇叭牌正露糖衣錠使用的黃柏萃取物，其製造方法和當初查驗登記的方法不同，因此立刻要求廠商啟動回收，其中有1批已輸入台灣。

我國食藥署接獲日本PMDA警訊後，立即於9月27日啟動回收，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。陳惠芳說明，該批號為41RM2，共計37萬4328錠，分別為36錠裝（7440盒）及24錠裝（4437盒）。

食藥署已要求廠商於1個月內完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。陳惠芳指出，廠商有義務按照查驗登記的方式製造藥品，如有需要變更，應由原廠向日本主管單位申請。