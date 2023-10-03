苗栗市一名林姓男子於2018年間因酒駕遭判3月徒刑，未料其死性不改，今年6月再度酒駕上路。林男駕駛途中遇員警上前攔查，竟狂踩油門心虛逃逸，與警車發生追撞事故，釀2名員警受傷。事後，林男反控警方闖紅燈，導致車禍當下並無任何反應機會。苗栗地院經審理，最終判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

根據判決書，林男曾於2018年間因酒駕被判3月徒刑。時隔四年，林男今年6月13日近晚間10時許，死性不改再次酒駕上路，行經苗栗縣頭份市銀河路、日新街口時因右轉未打方向燈，員警為此上前攔查，未料其心虛之下竟開車逃逸。

雙方追趕中，林男車身不慎與警車發生碰撞，致2名員警受傷。經警對其施以酒測後，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.72毫克，最終證實其酒駕行為。

林男對於酒駕一事坦承不諱，卻始終辯稱當下車禍發生時，他是綠燈正常路權使用人，對方雖為警車，卻仍闖紅燈，2名員警並未依法正常鳴笛行駛。林男也強調，他當時是經過路口才發現右方有車，但已無法完全停下，更沒有任何反應機會。

苗栗地院審理時，認定林男觸犯刑法第185條，服用酒類不能安全駕駛動力交通工具罪，至於其所聲請鑒定之駕車行為有無過失與本案並無重要關係，也無調查證據之必要，因此應予駁回，最終判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

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