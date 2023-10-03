日本氣象廳表示，日本今年9月平均氣溫高達攝氏24.91度，比往年同期上升2.66度，改寫2012年9月所觀測到的最高紀錄，再創1898年開始統計以來歷史新高。

讀賣新聞、朝日新聞報導，日本今年9月的平均氣溫為24.91度，在此之前，9月最炎熱紀錄為2012年9月創下的23.76度，其次為1999年的23.68度。

從地區來區分的話，今年9月東北地區氣溫比往年高3.4度為各地區之首，其次為關東甲信地區升高3.3度，北陸地區也增加3.2度。

日本全國153個具50年以上氣溫統計數據的觀測地點中，有101處的9月平均氣溫創歷史新高。

日本氣象廳指出，西風帶較往年北偏且太平洋高壓在日本東方增強，使得暖空氣更容易籠罩日本。另外，從夏季開始持續維持高溫的海水也被認為是因素之一。

由於日本附近海域9月僅生成較少的兩個颱風，造成海水幾乎未受攪動，讓海面水溫難以下降。

根據統計，日本近海9月平均海面水溫比往年上升1.6度，也是1982年開始統計以來的9月新高，大氣升溫進一步引發高溫現象。

因此，氣象廳預測日本全境10月平均氣溫也將高於往年。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121003