前AV導演圤智雨近來頻爆各圈子黑料，像是show girl包養文化、高爾夫正妹賣淫等，引發討論熱潮，他昨(2日)爆料有模特兒得到曝光度後，隨即便消失神隱，接著點出背後原因，關鍵就是在於錢。

圤智雨在instagram發文，開頭就表示：「賣淫的人不會跟你承認自己賣淫，幾乎都說名單很多經紀人都有，重點是能不能約得出她們本人」，接著指出這般回應，對他這種有狗仔資歷的人而言，一瞬間就能將謊言拆穿，接著提醒倘若認識模特兒，必須得有「他們所說的話九成都當假」的認知，因為條件越好的女生，越會故意編造出可憐的人設。

對於有些模特兒表示礙於種種問題，導致無法努力工作，他強調這些話絕對在騙人，因為有些人為了錢短暫曝光，等到獲得曝光度後又隨即神隱，關鍵在於「為了在賣的時候，價位高一點」，因此只要時間久了，這種謊言自然容易被戳破，接著呼籲所有人：「所以如果你要跟模特兒當朋友，為了保護自己，請相信我，先把這些人當成是用說謊來生存的詐欺犯，這樣的話，你會比較容易跟這樣的人相處」。

圤智雨先前曾爆出「某些政客主要收入是黃業淫窟」，他指出有人會找人頭成立娛樂經紀公司，私下是為政商界提供買春需求的淫媒公司，而且只要「有價位就可以外帶」，接著直言不諱：「如果演藝圈是大染缸，那政治圈恐怕就是比黑洞更深，比墨水更黑的污泥」，但也強調：「以下言論不代表所有政客，請別對號入座」。