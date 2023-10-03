佛州迪士尼Humunga Kowabunga滑水道高度近5層樓，下滑時速可達64公里，相當刺激。

夏天玩滑水道刺激又消暑，不過一名美國女子到迪士尼樂園遊玩時，卻因為從滑水道溜下時，被水流強力衝擊，導致下體「嚴重撕裂」，決定向園方體出告訴。

根據美媒CNN、NBC新聞報導，美國女子艾瑪（Emma McGuinness）與家人一起到佛州迪士尼樂園慶祝她的30歲生日，並挑戰高約5層樓的封閉水槽式極速滑水道「Humunga Kowabunga」，沒想到這一滑卻導致她下體遭受嚴重的撕裂傷。

艾瑪透過律師表示，當時她從滑水道高速往下衝，身上的泳衣「猛然夾進兩腿之間，水柱灌進體內，令她痛苦難當」。當她從水中站起來時，大量鮮血頓時從下體狂湧而出，嚇得一旁的家人趕緊將她送醫。

經過檢查後，醫生表示艾瑪的陰道遭到撕裂，強大的水流撞擊並導致部分內臟受傷，程度十分嚴重，甚至終生都難以復原。

艾瑪表示，她當時確實遵照遊樂設施的指示，在下滑過程中交叉雙腿，但由於滑水道的設計讓人在接近末端時「騰空飛起」，導致她無法保持正確姿勢而受傷，她也因此控告園方疏失，連帶造成她的丈夫「失去妻子的照顧與支持」，向迪士尼求償5萬美元（約161萬新台幣）。

根據迪士尼官網資料顯示，Humunga Kowabunga共有3座滑水道並列，全長約65公尺，高度將近5層樓。遊客會在伸手不見五指的密閉空間中高速下滑，最高時速可達40英里（約64公里）。不過記者向迪士尼詢問，迄今尚未獲得任何回應。

文章來源：Disney sued over ‘severe’ injuries allegedly caused by ‘wedgie’ from water slide
文章來源：Woman alleges Disney waterslide caused dangerous 'wedgie' that left her with severe injuries
文章來源：Humunga Kowabunga

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