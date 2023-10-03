晶圓代工龍頭台積電占了全球最先進半導體生產量90%以上，該公司積極全球擴張部署，更應美國政府要求前往設廠，法國國際廣播電台（RFI）中文網撰文示警，台積電面對不同國情的勞資關係，在美國起步後進程卻如履薄冰。

台積電上個月宣布，美國亞利桑那州廠將從2024年遞延至2025年量產，報導指出，該公司同時也面臨設廠的高昂成本以及工廠經營管理問題，設廠成本就可能比在台灣高出至少四倍，尤其和美國工人之間更出現與文化差異有關的內部緊張關係。

此外，雖然台積電工程師薪資高，每年年終獎金也羨煞其他企業員工，但報導提到，台積電員工賺的是眾人皆知的《血汗錢》，台灣勞工可以容忍加班的要求，工作做完才下班，但美國廠在當地的工會運作下，時間一到，美國勞工立刻下班走人，即使加薪他們也不肯多做事，這種情況讓主管很難掌握晶片製作的品質。

報導提到，美國總統拜登去年12月風光出席亞利桑那州廠房的上機典禮，並開心宣示「美國製造業回來了」，但時隔九個多月後，情況並不像拜登讓人以為的那樣風風火火，尤其台積電生產裝置的建設時間比預期長很多。而美國廠的這些困難處，與台積電在日本九州設立工廠的順利情況形成鮮明對比。