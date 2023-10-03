家住苗栗縣竹南鎮的梅姓女子，日前接獲不明人士來電自稱是貨運公司，有梅姓女子包裹被課稅，須先繳付稅金5萬多元後才能取回包裹，梅女不疑有它，前往竹南郵局準備臨櫃匯款，引來郵局人員注意，通報竹南警分局竹南所員警前來關心，及時阻止梅女被騙。

苗栗縣警局竹南分局竹南所警員林育陞、張以青兩人日前巡邏時，接獲通報指稱竹南郵局有民眾欲臨櫃匯款5萬多元，行員察覺有異，請警方到場了解。

員警趕赴現場了解，一名梅姓女子欲匯款5萬2千元，行員於關懷提問時詢問匯款目的，她表示貨運公司來電稱有包裹遭課稅，要求匯款始能寄送到貨，行員聽聞起疑，於是通知警方到場協助，梅女表示她接到貨運公司來電有包裹遭課稅，要求匯款5萬2千元至私人帳戶才能寄送。警方與行員向女子解釋，此為常見的詐騙方法，正常的稅款並不會要求匯入私人帳戶，女子才驚覺受騙。

竹南警分局提醒，假冒郵局、快遞公司等名義以不實簡訊或電子郵件，通知民眾國際郵件有未繳納關稅或郵件地址不正確而無法順利投遞，進而誘騙民眾點選詐騙網址，假借繳納關稅或更改郵件遞送地址，實則騙取金錢或盜取個人資料，籲請民眾不可不慎，如遇有類似情形，千萬別點選連結或匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。