為能將「打詐」及「識詐」的觸角延伸至每一個社區的角落，金門縣警察局金湖分局特別邀集最基層民代「里長伯」們，共同成立「金門防詐宣導團-里長隊」，並於今（3）日上午舉辦成立誓師大會。金湖警分局長陳科宏感謝里長們平時除了忙於為民服務工作外，也能在防詐、識詐方面，協助警方相關反詐欺宣導，讓里民免於受害。

金門「打詐里長隊」成立誓師大會，由偵查隊長謝承宏介紹及解構各類詐欺犯罪之態樣及手法來教導里長，讓打詐里長隊成員能有更深一層的認識成為種子教官，進而教育民眾、提醒里民，期盼經由與社區里民接觸最頻繁的里長，協助施以分齡分眾宣導、建立友善通報網，在為民服務工作的同時，亦能隨時提供里民防詐及識詐宣導與諮詢，由點而線至面，將整個識詐工作推展到每個鄰里的角落。

陳科宏表示，轄區的組成人口當中有很多是獨居老人，極易成為詐騙集團作案的對象，而平日跟他們常有互動的，就是辛苦的里、鄰長們，也因此警方希望藉由整合里長的基層力量，將防範犯罪的觸角更加深入，讓歹徒沒有得逞的機會，避免詐騙案件再次發生。