民進黨總統參選人賴清德今天舉行「國家希望工程政見發表會」，發表「創新經濟，智慧國家」政見；與會的中研院院士朱敬一上台就說，這邊應該放個機器人，用ChatGPT整理三分鐘，明天賣點一定更大；賴清德則當場透露，「我們的確是有用ChatGPT試過，結果發現，可能沒有比你好」。

朱敬一上台打趣說，他一直跟青平台基金會董事長鄭麗君說，「今天講科技創新，不要我去summary（概述、總結）」，這邊應該放個機器人，用ChatGPT整理三分鐘，明天賣點一定更大，因為鄭不同意，他只好自己來，希望能比「ＡＩ」做得更好一點。

他報告完後，對於剛剛做的說明，還補了一句，「希望能做的比ChatGPT還要好」。

隨後準備接受媒體詢答的賴清德，一上台就說，「朱院士跟你報告，我們的確是有用ChatGPT試過，結果發現，可能沒有比你好」；說完賴清德忍不住哈哈哈。台下與會學者也笑了。

青平台顧問朱敬一表示，創新驅動經濟為描述經濟的發展狀態，第一階段 Factory Driven，將剩餘勞力從農村移至工廠，因投入更多所以經濟再成長；第二階段 Efficiency Driven，將原有的方式改為機器生產，靠著效率提升帶動經濟成長。他也說明，無論為哪一個經濟體都是經由前兩項，最後則走到創新驅動的階段。

他還透過圖示講解說，核心動能就是年輕世代。重點在於如何提供年輕人相對安穩的環境，讓年輕人在不受壓抑的環境下，將創意激發出來，並給予適當輔助，讓創意的概念能持續往前，期望年輕族群有所發揮。

他說，但創新經濟最擔心的就是風險，風險在最一開始需要創投，或是更多元的經濟體系去支撐，因此金融體系在創新經濟體內扮演重要的角色，即為促成研發種子成功的可能。

提及社會支撐，朱敬一期望創新經濟不是「一將功成萬骨枯」，而是希望成果能回饋給整體社會。隨及說到自由民主的連結，科技面中有相當多民主價值在內，譬如資訊的自由，這些除了與ICT資訊通產業有著密切相關，背後也需要有價值在後方，而台灣作為世界民主重要的一員，非常能扮演這樣的角色，這不只是世界外在環境，也是我們的機會。

朱敬一表示，淨零轉型包含節能儲能皆為科技，同時也是幫助其他產業創新的基石。許多高耗能、高耗碳的產業都需要轉型，如何將現有的綠能產業技術與知識，加諸到其他較為耗能的產業，是需要協調、促成的事情。他表示，台積電是眾所皆知的護國神山，但期望能有很多的神山，接著變成護國群山，但這是知易行難的事，背後需要有關鍵的技術、核心的製程，或是突破的想像。