台灣資深整形外科名醫曹賜斌日前宣布成立國際白疤中心，並將每年6月29日恩師羅慧夫院長的生日訂為《國際白疤日》，做到傳承師道，延續羅慧夫「Love makes whole 用愛彌補」的精神價值，讓愛一代一代延續下去。

曹賜斌醫師指出，長久以來白疤一直被視為無法治療的疤痕絕症，對白疤患者來說是畢生之痛，為完成醫治疤痕的最後一哩路，不想再看到求治者絕望的眼淚，促使他於2000年研發第一代白疤顏色再生術創新技術，已嘉惠全球上千名求治者，每年均有來自國內外的白疤患者前來求醫。

布萊克（右）遠從英國跨海向曹賜斌求診。（圖片來源：曹賜斌整外診所提供）

他於2016年於國際醫學會中發表白疤顏色再生術國際論文，引起全球關注，也到各國際醫學會發表論文，示範手術技術，無償分享他多年來潛心研發的白疤顏色再生術，鼓勵世界各國的醫師前來交流學習，並將這項技術帶回其國家，以造福更多的患者。

曹賜斌成立國際白疤中心，是希望藉此向全球白疤求治者分享其領先創新的醫療技術—白疤顏色再生術。白疤顏色再生術旨在消除白色疤痕，為廣大求治者帶來新的治療希望，特別是那些因自殘、意外創傷、整形手術、剖腹產等原因而受心疤困擾的患者，並將恩師羅慧夫的生日6月29日訂定為《國際白疤日》，延續他「用愛彌補Love makes whole」的精神，治白疤、除心疤，讓白疤不再成為世人的困擾，讓愛傳承。

他表示，國際白疤中心為功能型組織架構，透過共享白疤治療新知，創造更美好的世界，從「為什麼這世界需要成立國際白疤中心」開始，希望透過兩個HOW來推動，第一、以國際白疤組織進行白疤醫療知訊交流與共享，並發行數位刊物，促使更廣泛與系統性資訊共享；第二、透過國際白疤日呼籲世界網路使用者透過資訊傳播，傳達愛與關懷，將更好的醫療解決方案分享給身邊需要的人。