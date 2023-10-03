標點符號，古即有之，三字經所謂「明句讀」是也，但古書多無斷句，相傳是碩學之人，知書通經，故不屑為之。然不用標點，難免滋生誤解，一甲子前，在小學同學之間，就有清朝詩人趙怡養關於「下雨天留客天留我不留」的斷句笑譚，只是至今仍搞不清楚如何會產生七種不同的斷句。

最近某位務實的台獨工作者，因選舉將屆，運用括號，發明「中華民國(台灣)」的新用法，據稱可以脫獨，意圖緩解盟邦疑慮，也鬆懈兩岸關係的緊繃。認為用括號就可急轉彎，似乎對標點符號寄望過高，依過去經驗，符號只能稍事舒緩僵局，不能解決根本問題。說實話，兩岸現狀是古今中外、前所未見國際法上的獨特課題，自然會開發出各種有創意的語法，包括運用標點符號，以因應或滿足特定的意識形態。

1980前後，因聯合國2758號決議的影響，中華民國在國際組織遭受排擠，但台灣的經貿實力又不容忽視；另一方面，大陸改革開放後，試圖融入國際體系，又惟恐造成國與國關係，標點符號就扮演關鍵角色。

上世紀九零年代，東歐集團瓦解，歐洲重建資金不夠充裕，適合我國與EBRD(歐洲復興開發銀行)發展雙邊關係的良好時機，發生有名的Five-million-dollar comma故事。當時(1991年)歐銀願意以特別觀察員(Special observer，介於會員與觀察員之間)邀我，並善意提議，由台北提供資金，協助東歐重建，我方則建議如能去除Taipei, China(IMF用語)之間的「，」，語法上，Taipei變成China的形容詞，則我方願提供五百萬美元專案資金，EBRD當時有政治上的困難，幾經折衝，歐方將標點後的空間縮小一格成為Taipei,China，但這又違反文法，不能通過軟體檢測，據說歐銀特別為此開發一軟體，以免文件無法付印。其後互動良好，我方對歐銀的援助持續增溫，目前EBRD官網均稱Taipei China，符合我方當年原意，只是時改境遷，因意識形態，官方對早年爭取的名稱，反而不願張揚。

其實Taipei,China的議題早在亞洲開發銀行時代，就已存在。中華民國是亞銀創始國，1986年因被迫改名(Taipei, China)而暫停參加亞銀活動，1988年決定採務實政策重返，1989年適逢北京主辦年會，郭婉容部長於演奏主辦國國歌時，雙手交叉胸前，吸引全球媒體焦點，自此迄今，我國都以「抗議」方式參加，不過1997香港回歸，改採Hongkong, China名義，為免我與香港同視，幾經協調，亞銀官方以減少一空格Taipei,China稱我，以示區別。由此看出，在處境困難中，財金界還都積極保持國際參與。

當然還有無關標點符號、但也算文字遊戲的插曲不少，例如近日杭州亞運以及歷屆奧運，我方所使用的Chinese Taipei，也是1979後雙方在IOC(國際奧會)多次協商，討論各種可接受方式，歷經洛桑協議、司法訴訟、假處分等程序，及各方努力，1989年雙方奧會在香港商定目前通用的作法，也許有人感到委屈，也許有人不平，但本意都是希望年輕、優秀運動員能在國際舞台上有一嶄露頭角的機會，台灣與世界體壇能齊頭並進。Chinese Taipei(中華台北)也是在國際經貿體系的鑰匙，不論是APEC、WTO、IAIS、IOSCO，都不因意氣用事而斷送未來世代與國際社會互動的機會，至於是否使用標點符號，並非重點。

有一點不解的是，以往在國際上巧用標點符號的案例，都附加於英文是給外國朋友看的，務實台獨工作者將符號用在中文名稱，這是給誰看的呢？又有何特殊用意？