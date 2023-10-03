許多人都有手麻的經驗，有時即使不理會，症狀也會好轉。不過，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄指出，有3種手麻要小心，恐是腦中風、糖尿病，甚至為癌症所導致。她並提到先前遇到的個案，患者主訴手麻、摸東西如同戴了一層手套般，一查才知道原來對方有糖尿病，且長期控制不佳。

陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，先前曾碰過一位病人，看診時主訴手很麻，尤其手在摸各種物品時，都覺得沒有觸碰到，如同戴手套或穿襪子般隔了一層，且發麻位置都在末端。

在看了該患者的病歷後，陳欣湄才發現，原來其患有糖尿病已有10年時間，長期以來血糖都控制得不是很好，空腹血糖值甚至達2、300以上。她也告訴患者，要處理的其實是糖尿病問題，應找專科醫師確認。

藉此案例，陳欣湄提醒，有3種手麻要小心，首先是手麻伴隨腳、臉，還有身體半邊麻木，要懷疑可能是腦中風；其次是手比腳更麻且兩邊對稱，可能是糖尿病造成周邊血管循環不佳，出現從末端開始麻的四肢麻木；再來是手麻伴隨肩膀、腋下內側麻木，可能是癌症造成，且腫瘤壓迫不同神經會有不同的麻感。若有上述情況發生，千萬不要拖，要盡快就醫檢查。