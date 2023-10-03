台中豐原公老坪心型意象遭塗鴉，寫上「幹」等不雅字眼，觀旅局今日已清除完畢。（台中市觀旅局提供）

台中市豐原公老坪心型意象是情侶放閃的熱點，近期卻被發現遭塗鴉，寫上「幹」等不雅字眼，且觀景平台滿地菸蒂。台中市觀光旅遊局表示，每周皆定期派員進行公老坪觀景平台環境清潔，針對愛心鎖遭塗鴉及環境髒亂部分，已請廠商完成清潔。

豐原公老坪是許多民眾，甚至情侶賞夜景的勝地，台中市觀旅局於2019年七夕前，斥資10多萬元在公老坪裝置兩座心型意象，可供情侶吊掛愛情鎖表心意，但心型意象的裝藝術，卻一再慘遭破壞，甚至被推落山谷。

民眾投訴指出，中秋節連假過後到公老坪，發現心型意象觀景平台地面充斥菸蒂，髒亂不堪，心型意象並被任意塗鴉，寫上「幹」字等不雅字眼，除對民眾的公德搖頭外，並質疑相關單位未能好好維護。

台中市觀旅局表示，每周皆派員進行公老坪觀景平台環境清潔，有關愛心鎖遭塗鴉及環境髒亂部分，已請廠商進場完成清潔，後續如有發現違規者，將依《廢棄物清理法》及相關規定處罰，呼籲民眾愛護環境。