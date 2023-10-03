台南警消出動大量人力搜索迷途老翁。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

1名家住台南市安南區的80歲林姓老翁，1日獨自搭乘大眾運輸到白河區碧雲寺參拜，回程時要搭公車卻不小心迷路，消防人員、員警和義消花了2天才找到人，3日上午在香路古道1Km旁偏僻路徑尋獲，老翁身體十分虛弱，這2天只靠喝溪水才撐過來，幸好人清楚，員警連繫其家屬帶回。

台南市消防局1日晚間6點15分接獲報案，一位男子稱自己在白河區碧雲寺香路古道迷路，立即派遣關嶺、白河分隊搜尋至晚間10點，但未發現，考量安全暫時收隊。

隔天一早，關嶺、白河、特搜等分隊再上山搜索，以及出動搜救犬、空拍機，分成4條路線找尋，關嶺分隊5人從碧雲寺往大仙寺方向搜尋；特搜2人1犬於香路古道上搜尋；白河中隊1人騎機車從千霞園往碧雲寺方向搜尋；白河分局員警3人由南97鄉道往東山區方向搜尋，直至晚間7點仍未果。

消防局今天一早再派遣人力搜尋，於早上8點在香路古道1公里旁小徑，發現一名身體虛弱的林姓老翁；老翁說，當時在碧雲寺參拜完，要前往大仙寺附近搭公車，但原本順著指標走，卻不小心迷路，這2天靠溪水解渴支撐下去，感謝消防人員和員警救了一命。