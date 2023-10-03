藝人苗可麗縱橫戲劇圈多年，拍過《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等多部收視保證的本土劇，近日她與陳志強一起主持談話性節目，談及過往的感情經驗，她透露曾經被同一個男友劈腿Ｎ次，自己則是一次又一次的原諒，某日苗可麗終於清醒，沒想到男友竟然以死相逼，讓她頭也不回的走人，並說，「這就是你業已經還完了！」

苗可麗與陳志強聯手主持談話性節目《阿姐萬歲》，日前談到「一談戀愛就腦霧」主題，來賓林昀希提到自己以前為愛鬼遮眼，曾與某任前男友交往8年，對方交往期間對方也是屢次劈腿，但是自己還是一次次原諒，這也讓苗可麗想起自身經驗。

苗可麗分享過往感情經歷。(影片來源 / 阿姐萬歲 YT)

苗可麗透露，當年男友屢次劈腿，但總是會欺騙自己對方還是很愛她，這讓苗可麗笑說，「就是自己的業還沒還完，你不會醒，當時周遭朋友都跑來跟我說他劈腿，還很誇張，我就是會原諒他」，直到有一天，苗可麗突然被敲醒，對方劈腿後哭著求原諒，苗可麗驚覺自己已經麻木，當時她才發現，「這就是妳業已經還完了！」

最後男友竟然以死相逼，打電話來說，「我現在在高速公路，我車開很快，我就開去撞死」，苗可麗當下瀟灑說「bye bye」，眾人驚覺苗可麗超帥，苗可麗笑著補充，「當然他現在還很好！」

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