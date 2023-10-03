出國旅遊自由行，為了排行程不免會有意見相左的時候。一名女網友表示，之前到日本奈良，她安排一早6點多去奈良公園、東大寺和興福寺，7點多再趕回飯店吃早餐，當時的旅伴都沒有意見，但如今她跟男朋友分享，對方聽完卻吐槽她根本是在亂排行程，讓她感到很委屈，很懷疑自己做錯了嗎？引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，一大清早衝3個景點，當自己在行軍？

一名女網友日前在PTT上分享，之前去日本奈良玩，當時下榻的飯店在奈良車站400公尺處，因此計畫前一天晚早點睡，隔天起床搭6點多的車去奈良公園，然後順便造訪一下東大寺和興福寺，然後7點多再回飯店吃早餐，當時的旅伴都沒有意見，但如今她分享給另一半，對方卻狂吐槽。

女網友表示，男朋友說正常人都是睡到9點才起床，而且不一定要吃飯店早餐，大概10點左右離開飯店去逛逛，然後再去朝聖一些人氣商店，然後就開始吐槽她的行程，讓她感到有些尷尬，只能弱弱地反駁說「之前去日本旅遊，同伴也幾乎都這樣排行程，這樣真的是亂排嗎？」

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，這是什麼行軍行程。「笑死，6點出去，7點回飯店，你是出去晨跑嗎」、「6點起來就算了，還打算7點回旅社吃早餐，任何人都會生氣吧」、「你就是亂排！時間先不看，3個景點隨便就一個上午不見了好嗎」、「笑死，真的在亂排，你怎麼不吃完早餐再出發？出去1個小時再回來是什麼邏輯」。