華為突破美國制裁，推出5G旗艦新機Mate 60 Pro震撼全球，搭載中芯7奈米技術代工的處理器晶片，更讓眾人眼睛為之一亮。美媒周一爆出，台灣有4家科技公司協助華為設廠，直言不尋常，引起市場議論，不過業內人士指出，遭點名的廠商都是廠務工程業者，並非提供關鍵設備，與半導體技術亦無直接關聯。

美國財經媒體點名崇越、漢唐、亞翔及矽科宏晟皆是華為的供應商，協助其關聯企業在深圳建設包括晶片廠在內的基礎設施。事發突然引起議論，但由於美國制裁規定複雜，又不是完全停止商業往來，若無法得知具體狀況，很難判定是否真的有違規情事。

經濟部回應，將調查四家廠商與華為的關係，美國商務部拒絕回應華為供應商相關問題，但強調正在調查華為晶片的狀況。

對此，漢唐則回應美媒，該公司與大陸子公司從事建築業務，且母公司並未生產或出口晶圓相關產品或設備，因此並未違反出口管制規定。

崇越也回應，集團並未提供半導體材料或設備予鵬芯微，僅進行環保工程方面的合作，旗下蘇州崇越去年初取得鵬芯微的廢水處理工程案，當時該公司尚未列入實體清單。

亞翔與矽科宏晟則婉拒回應。鉅亨網引述知情人士說法指出，遭外媒點名的台廠皆為廠務工程業者，主要從事廢水處理、內部改裝等工程，並非提供關鍵設備，更與半導體技術無直接相關。