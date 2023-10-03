賴柏瑋生涯首次披上國家隊戰袍就是在杭州亞運，3日對香港隊先發繳出5局無失分好投。（鄭任南攝）

中華隊在杭州亞運棒球預賽最終戰以15比0、提前6局「扣倒」香港隊，取得3連勝、以預賽分組第1晉級超級循環賽，先發投手賴柏瑋生涯首次披上國家隊戰袍繳出5局無失分好投，好表現也獲得總教練吳思賢肯定，「表現不錯，在我預想之中。」

從小到大都沒穿過中華隊球衣，賴柏瑋首次國際賽就是亞運，「原本我覺得可能只是個中華隊，但後來想到這不是一般的中華隊，對業餘球員來說可能會是最好的，所以很快樂、很興奮，但第1次站上這麼大的國際賽當然也很緊張。」

來到杭州入住選手村時，教練團就給了賴柏瑋要扛香港隊先發任務，他努力讓自己的心情保持冷靜，並把之前在與大陸隊練習賽的好感覺延續到今天，「第1個出局數抓下來後就慢慢穩定下來，一個一個打者去面對、對決，抓下出局數。」

吳總也對賴柏瑋的表現感到滿意，「在我預想之中，對香港表現不錯。」這次中華隊陣中有多位旅外、中職好手，賴柏瑋把握機會向他們學習，像是陳柏毓、劉致榮都是他請益的對象，「看他們在做的時候會去問一下，為什麼要做、有什麼幫助，看有沒有可以幫助我的東西，嘗試看看。」