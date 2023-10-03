台中一名陳姓女子因網路購物與李姓賣家發生退貨糾紛，竟傳送五字經注音「ㄍㄋㄋㄐㄅ 」給對方，事後還在論壇上發文公審並公開對話截圖，被賣家告上法院。法官依犯公然侮辱罪，處罰金5000元，得易服勞役，可上訴。

據判決書指出，陳女與李女互不相識，陳女因使用蝦皮網站購物時與李女發生退貨爭議，竟在論壇Dcard上張貼2人私訊對話紀錄，內容含有陳女以「ㄍㄋㄋㄐㄅ 」言詞辱罵李女。

法庭審理時，陳女辯稱，使用注音文之部分是針對拍賣網站機制，卻被誤會成退貨理由，當她進一步想解釋時，就已經被李女封鎖，自己並非針對李女。

法官認為，陳女確實有將私訊對話紀錄截圖登載於論壇上，不特定多數人得共見共聞，且陳女未將李女IG帳號及FB粉絲專頁隱匿，使不特定多數人得由FB粉專、IG網頁之蝦皮超連結，連結至李女蝦皮購物網站之網頁。且陳女自承「ㄍㄋㄋㄐㄅ 」意指髒話之五字經注音，顯然陳是故意在論壇上言詞辱罵對方，事證明確。

法官審酌陳女僅因與李女有網路購物退貨糾紛，即為公然侮辱犯行，對李女名譽及社會人格評價已造成損害，所為誠屬不該；兼衡其犯罪動機、犯罪後之態度、造成李女名譽損害之程度等一切情狀，法官依犯公然侮辱罪，處罰金5000元，得易服勞役，可上訴。