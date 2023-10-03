蔡宗穎／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯今日召開記者會，並提出錄音檔質疑前海軍顧問郭璽曾試圖從潛艦國造案中牟利。徐巧芯表示，郭在她爆料後承認錄音檔中就是自己，並說「黃曙光要他不要再講了」，她說，郭並無任何他爆料的證據，但她有提出具體且經過第三方單位審查的錄音檔，並質疑郭到底是「愛錢還是愛國」。

徐巧芯表示，「郭璽不需要知道我是誰，只要我知道他幹了什麼就好」，她說，在第2段錄音公開前，想先詢問郭璽3個問題，首先他是否說過，「第2條船明年就要開始了（2022）年，第2條船明天就要開始找TA了，而且有這個預算，第2到第8都好了，所以你們要找一個好一點的團隊可以一直做下去。」，她質疑為何郭璽能決定第2到8艘船由誰來做。

另外，她質問郭是否說過「如果沒有4.5億，我們就白幹了」，質疑為何前海軍顧問能跟廠商私相授受政府預算，甚至想從中牟利。最後她問到，郭是否曾用他人名字開公司，更讓1名翻譯擔任董事長。她痛批，開公司不敢讓人知道，用人頭公司的形式跟超思、小吃店快篩有何區別。