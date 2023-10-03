中鋼公司響應政府國防自主政策，成功開發厚度僅0.2 mm的新世代無人機馬達專用電磁鋼片，使用該馬達用鋼的無人機近日順利通過國防部的驗證測試，可大幅提升無人機的乘載力與續航力。

國內無人機馬達市場早期受到中國大陸產品的快速崛起與削價競爭，使得馬達製造及系統廠商對於投入研發設計及製造技術的意願不高；國內無人機過往發展的瓶頸在於乘載力與續航力，中鋼公司藉由特殊合金設計與退火處理方式來優化鋼材微觀組織的結晶方位，成功開發出厚度僅約為兩張A4紙張厚度的極薄型電磁鋼片，專用於新世代無人機所搭配的動力馬達。

中鋼指出，為了克服極薄鋼片堆疊生產馬達鐵芯時因鉚接所造成的磁性劣化問題，中鋼自主開發獨有的自黏塗膜與鐵芯黏結應用技術，使整個馬達鐵芯能夠完全緊密黏合為一體，讓無人機電池釋出的每一度電完全發揮功效，不僅大幅提升無人機馬達的高扭力與低能耗特性，成功突破過往無人機的乘載力與續航力瓶頸。

中鋼委託成功大學馬達中心協助經緯航太公司設計開發無人機馬達，使用自行開發的0.2 mm極薄自黏塗膜電磁鋼片之外，並導入大亞電線電纜公司的超導熱銅線繞組與速敏綠能公司的高磁力釹鐵硼磁石，成功開發百分之百MIT國產無人機動力馬達，比國際無人機大廠同規格馬達不僅重量減輕1.1%、扭力提高3.3%，且連續疲勞測試後的馬達溫度、電壓、電流也極穩定，使用該馬達的無人機已於近期順利通過國防部驗證測試，助力國產無人機邁入新里程。

中鋼公司為推動「高值化精緻鋼廠」之發展策略，以開發「精緻鋼品」為策略主軸，研發聚焦在八大品項，分別為「精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼」，未來除了將持續與成大馬達中心及國內相關廠商合作，除幫助國內廠商將無人機馬達運於國防用途，也將大量應用於各種商業化市場，打造出臺灣MIT無人機產業供應鏈。