行政院副院長鄭文燦今日指出，AI、雲端服務的發展，是數位轉型下個階段的重要成長動力，為增加公部門數位韌性，政府部門要將重要的17項民生關鍵系統上網，預計4年內完成，做異地備援及雲端備援。

鄭文燦今天出席「2023第三屆數位轉型鼎革獎贈獎暨分享典禮」。他致詞時說，台灣數位產業在20年間展現成果，未來將以AI、區塊鏈、雲端及大數據4技術為下階段的成長動力，其中又以AI、雲端應用為重，因為應用廣泛，台灣除了持續推進，也致力數位轉型、淨零轉型與能源轉型。

鄭文燦指出，AI發展快速、應用端太多，當前政府暫緩提出《AI基本法》，但同時提出「使用生成式AI參考指引」，讓政府、產業依循，未來將是AI產業化、產業AI化的世界。

鄭文燦表示，當前政府和企業的雲端服務增加許多，為增加公部門數位韌性，預計透過4年期計畫，將17項重要民生關鍵系統上網，做異地備援及雲端備援；企業的雲端服務使用度也會增高，未來不僅資料在雲端，運算亦是如此，運作會更有效率。