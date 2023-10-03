彰化縣福興鄉1名59歲的黃姓男子，酒後騎機車返家，快到家時擦撞鄰居停放在路旁的汽車後倒在路中央，撞得頭破血流，幸經送醫無生命危險，不過因其酒測值高達0.86毫克，被警方依公共危險罪嫌移送法辦，還得賠償撞到鄰居車子的維修費用。

黃姓男子肇事過程的監視畫面在社群平台曝光，從影片中可看到黃男酒後騎車返家，在騎到快到家門口時，機車往右碰撞停在路旁的汽車後人車倒地，黃男頭部還重重的撞擊到地面，一動也不動躺在路中，隨後有多位居民聽到碰撞聲後趕來查看。

鹿港警分局交通分隊小隊長施義宏指出，經調查，黃姓男子騎乘普重機車沿福興鄉福興路南往北直行，於案發時地與許姓民眾停放於路旁的汽車發生碰撞。

黃男因頭部及手部擦挫傷送醫治療，測得其酒測值為每公升0.86毫克，依公共危險罪嫌移送法辦；此外，因該事故毀損到鄰車，黃男涉及民事賠償責任。

鹿港消防小隊長陳建志表示，救護人員到場時，發現黃男已在路中央，在評估傷勢的過程，發現其有酒意，且其頭部有撕裂傷，因擔憂其有腦出血，立即將其送醫。

當地居民說，當時在屋內聽到很大一聲碰撞聲，她和丈夫出來看，發現騎機車的男子倒在中央一動也不動，且有受傷，因擔心隨意移動會影響其傷勢，不敢亂動受傷的機車男子，看到機車還在發動，有幫忙先將機車熄火。

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