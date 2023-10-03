74歲黃阿嬤近日開始咳嗽、有濃痰，後續更發燒、狂咳到「喘不過來」，就醫發現右側肺部有大葉性肺炎跡象，並檢驗出肺炎鏈球菌作祟。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

74歲黃阿嬤近日開始咳嗽、有濃痰，原以為是感冒，自行買藥服用遲未好轉，後續更發燒、狂咳到「喘不過來」，就醫檢查才發現右側肺部有大葉性肺炎跡象，並檢驗出肺炎鏈球菌作祟，幸經抗生素治療3周後順利出院；醫師表示，接種肺炎鏈球菌疫苗能有效相關侵襲性疾病。

秋冬季為流感、肺炎鏈球菌等好發季節，亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇指出，肺炎鏈球菌是呼吸道疾病常見的菌種，截至2020年已發現100種不同的血清型。肺炎鏈球菌傳播途徑為吸入含有病原菌之飛沫，或直接接觸含有病原菌的口鼻分泌物，感染後可能造成中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至引發侵襲性疾病，如敗血症、腦膜炎和心內膜炎，是老年人發病和死亡的重要原因之一。

賴芳宇表示，呼吸道本身具有分泌黏液、以纖毛清除病原菌的功能，但高齡可能讓此功能降低，若本身免疫力下降或原本患有慢性疾病，就比較容易感染肺炎鏈球菌。感染肺炎鏈球菌後，可能進一步引發肺炎，甚至惡化成呼吸衰竭或其他器官損傷。綜合來說，65歲以上民眾罹肺炎鏈球菌侵襲性疾病，30天內致死率約13至21％，年齡愈大、原本身體狀況愈差，致死率愈高。

黃阿嬤到院時右側肺部已有大葉性肺炎，出現發燒、咳嗽帶黃色濃痰、呼吸急促等症狀，立即安排住院治療，並在痰液檢驗發現肺炎鏈球菌。家屬向醫師表示，黃阿嬤前幾年也曾為此住院，但始終忽略接種疫苗，未料今年再度「中標」。

賴芳宇強調，感染肺炎鏈球菌可能引發侵襲性疾病，嚴重時甚至會致死。預防肺炎鏈球菌相關侵襲性疾病，最有效的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗，目前有「多醣體疫苗（PPV）」和「結合型疫苗（PCV）」。由於2種疫苗製作方式不同，所涵蓋血清型並未完全重疊，建議65歲以上民眾若無禁忌症，可接種2種肺炎鏈球菌疫苗，平安度過這個秋冬季。