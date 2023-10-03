百名義工為雲林縣老翁建屋，完成老翁（左）住新屋心願。（本報資料照片）

雲林縣北港鎮78歲蔡姓老翁，獨力照顧2名身心障礙兒子，住在漏水屋生活困頓，台灣心義工團發動上百名義工為老翁建新屋，今年5月21日正式交屋，當時老翁感動表示能有新屋住，了卻心願了，沒想到9月30日被發現在睡夢中安詳離世，里長蔡榮修3日表示將協助老翁處理後事，2個兒子大家一起幫忙照顧。

蔡姓老翁的42歲大兒子是重度智能障礙者，生活完全無法自理；39歲二兒子中度智能障礙，尚能幫忙資源回收，妻子在二兒子出生後便離家不知去向。老翁最大心願是有間新房子讓全家好好生活，台灣心義工團透過溝皂里里長蔡榮修得知老翁困境，邀集義工為老翁完成心願。

交屋時老翁表示，自己年紀已大，最擔心2個兒子日後生活，舊房子很久沒有整修，下雨就漏水，雖想蓋新房給兒子，但經濟上實在不允許，還好有大家的幫忙，在有生之年總算有個新家，大兒子雖送到安養中心，但最後還是要回家，二兒子有親友鄰居照顧，生活上應該還過得去。

蔡榮修說，老翁過了4個多月的新居生活，不斷稱讚新房子設備新、很方便，人也變得比較有精神，二兒子還變胖了，沒想到9月30日早上，老翁弟弟叫哥哥起床時，發現哥哥平靜地躺在床上，叫都叫不醒，仔細一看手腳冰冷，已安詳離世。

蔡榮修提到，老翁有慢性病，但平日還算健朗，住進新房每天農忙後，就在屋外躺椅上休息，生活大有改善，沒想到突然去世，無法繼續享福，實在令人不捨，只能說世事無常。目前除了幫忙料理老翁後事，也將想辦法請相關單位協助老翁大兒子的安養院費用，實在不行就搬回來住，大家一起幫忙照顧。