民進黨中央昨召開記者會，質疑國民黨立委阻擋潛艦國造預算。國民黨立委江啟臣今於立法院院會質詢時痛批，執政黨提案叫合理監督，在野黨提案叫洩密賣國、扯後腿，可以這樣雙標嗎？行政院長陳建仁回應，是希望大家能理性審查預算。

江啟臣質詢時說，最近有人說，國民黨立委審查預算就是賣國、唱衰、找碴，但國會議員的職責就是審查預算，其實是在幫政府、人民省錢，民進黨不要亂扣帽子。

江啟臣表示，昨天民進黨中央開記者會亂扣帽子，稱多位國民黨立委在潛艦預算的審查過程中不斷阻撓、扯後腿，甚至是賣國，這樣的指控陳建仁同意嗎？他完全不能接受。

陳建仁回應，立委審查預算是法定職責，但審查過程中，要按照能夠福國利民的方向，來提出看法。要讓國家有國防自主的能力，能夠自主防衛，使台灣能更加安定，這也是福國利民重要的部分。

江啟臣回批，陳建仁不要雙標，執政黨的人提案都叫合理監督，在野黨的人提案都叫洩密賣國、扯後腿，可以這樣嗎？AIT處長孫曉雅日前也說，在民主社會中，會去質疑是件好事，質疑政府官員、權威就代表有言論自由、思想自由。

陳建仁重申，政府捍衛每個人的言論自由、思想自由，但也希望大家在審查預算都能以理性方式來看待。