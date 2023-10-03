嘉義縣長翁章梁大口品嘗清甜「柿霜雞湯。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉為迎接柿子季到來，10月分連續3個周末辦活動，今辦記者會歡迎民眾來參加柿子節等活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉為迎接柿子季到來，10月分連續3個周末辦活動，今辦記者會歡迎民眾來參加柿子節等活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉盛產柿子與柿子加工品，嘉義縣長翁章梁以實際行動大力推廣。（呂妍庭攝）

秋天來了，柿子紅了！嘉義縣番路鄉為迎接柿子季到來，10月分連續3個周末辦活動，最大亮點除7日一早登場的「2023番路嘉有喜柿珍惜水資源路跑」活動外，番路鄉農會也特別開發「柿霜雞湯即食料理包」與「茶燒米菓」兩項產品，14日當天，柿霜雞湯將讓民眾無限量品嘗，另西螺鎮農會也贊助古早味肉燥飯，嘉義市農會則端出芋頭飯推廣台農82號幸福嘉義米，歡迎民眾到番路鄉吃柿子、買柿子。

柿子季活動，首周主推番路鄉公所主辦的「柿柿玩番天─2023番路鄉柿子節暨水資源宣導」活動，讓報名跑者沿途欣賞番路秀麗農村景致，希望透過美景喚醒民眾對水資源的珍惜、保護。

第二周活動由番路鄉農會接力，舉辦第27屆「悠遊番路．柿季茶鄉」柿子節及新產品上市發表，今年在中醫師劉淑清指導下，開發出「柿霜雞湯即食料理包」，至於「茶燒米菓」則將阿里山青心烏龍茶的獨特風味融入台灣好米烤製而成。

農會總幹事趙幸芳說，「柿霜雞湯即食料理包」讓民眾隨時都能進補調養身體，為確保品質與新鮮度，首批上市限量200包，採少量現貨，以預購方式讓民眾嘗鮮，未來規畫推出適合小家庭食用的小包裝柿霜雞湯，此外，也會進一步跟阿里山英迪格酒店合作，開發柿霜入菜的頂級佳餚。

趙幸芳說，活動當天農會不惜成本，供應無限量柿霜雞湯讓民眾吃到飽，14日還有西螺鎮農會贊助的古早味肉燥飯，15日嘉義市農會提供芋頭飯推廣台農82號幸福嘉義米，除了柿子特色美食，還有許多精彩節目，像最佳好柿試吃評比、四健會闖關、鮮柿真空脫澀、團揉茶球與茶文化體驗等，現場還有農特產品展售，消費滿500元可獲精美禮品。

此外，嘉義縣政府與嘉義縣體育會15日共同舉辦「運動i台灣─柿在必行健走活動」，當天上午7點至下午5點在半天岩紫雲寺祈福步道舉辦，邀全台民眾一同健走、漫遊山林，主辦單位更貼心提供專車接駁，且參與民眾都能獲得精美好禮。

柿子季最後一周，10月21日、22日上午10點到下午4點在隙頂二延平步道口舉辦「2023 秋遊隙頂．雲之旅─大小茶師邀您六感體驗嘉義隙頂茶文化」活動，「秋之茶會」的茶席體驗，讓民眾在雲霧中品味茶葉，留下深刻的回憶。

嘉義縣長翁章梁說，秋天到了，番路鄉的柿子紅了，秋高氣爽的天氣，也是最佳出外踏青的時候，今年柿子季，番路鄉農會、鄉公所與體育會共同舉辦5場活動，就是希望全台民眾能夠親自到番路鄉吃柿子、買柿子，了解番路特色產業。

農糧署副署長姚志旺說，吃柿子對身體有許多好處，番路鄉公所、農會和體育會非常用心，每年都舉辦柿子季活動，努力將番路鄉的柿子推廣出去。