台灣滑輪溜冰男子代表隊昨天（2日）在杭州亞運3000公尺接力決賽，最後一棒黃玉霖因為堅持不放棄，以0.01秒逆轉贏過南韓奪下金牌，奪金瞬間的照片在網路上瘋傳。其實同樣場景在2015年世界競速溜冰錦標賽也發生過，當時女子組韓國隊也在終點線前就振臂歡呼，但中華隊楊合貞一個驚人劈腿，以一輪之差搶下金牌。

中華隊黃玉霖(左)在衝線時險勝，南韓鄭喆元(右)過早慶祝而痛失金牌。（毛琬婷攝）

杭州亞運男子滑輪溜冰3000公尺接力決賽，中華隊黃玉霖與南韓隊鄭喆元擔任最後一棒爭奪金牌，在終點線前鄭喆元以為金牌到手，高舉雙手慶祝，而黃玉霖趁南韓隊鬆懈，想都沒想就做了壓線動作，最終中華隊以0.01秒之差驚喜奪金；鄭喆元則因為輕敵，連累隊友也錯失金牌，全部都得入伍服兵役。

但這不是南韓隊第一次讓到手的金牌飛了，臉書粉專「I Got Shot Sport Images艾格斯運動攝影」就曾分享一張照片，2015年世界競速溜冰錦標賽女子3千公尺接力決賽，中華隊的楊合貞擔任最後一棒，當南韓選手在終點前仰頭高舉雙手，歡呼勝利時，楊合貞拚盡全力往前最後一劈，最終逆轉勝，以一輪的差距奪下女子組接力第一名，為中華隊拿下第一面金牌。

該照片被網友翻出後，引來許多人朝聖，直呼「歷史總是不斷的重演」、「歷史總是驚人的相似呢」、「原來之前也…」、「朝聖推！」