遭搶的28萬2500元金項鍊。（翻攝畫面）

21歲施姓詐欺車手，因中秋過節缺錢花用，竟萌生歹念，30日晚間9時許到大南路一間銀樓，見店員已滿頭白髮，拿3兩重的金項鍊試戴，乘機奪門而出，當晚即跑到長春路的酒店找小姐狂歡，帶到到汽車旅館享受春宵，警方2日晚間7時許在三重一間商務旅館樓下逮人，施男被捕時身上只剩下3000元，贓款花用殆盡，訊後依強奪罪移送法辦。

施姓竊嫌將行搶的金項鍊變賣並到酒店狂歡。（翻攝畫面）

警方在新北市三重一處商務旅館一樓逮人。（翻攝畫面）

21歲詐欺屁孩中秋夜搶銀樓 一晚跑3間酒店花光25萬

施男曾經擔任詐欺車手，30日晚間朋友都返家過節無人陪伴，他想起住家附近的銀樓，趁著挑選金項鍊，掛在脖子上比較粗細之際，突然起身，搶有價值28萬2500元的金項鍊，隨即跳上計程車前往長春路一間酒店，將金項鍊賣給店內幹部25萬元，並在店內消費，「框」一名坐檯小姐出場，兩人到汽車旅館內狂歡。

施男凌晨又到民生東路酒店續攤，再轉往長春路，身上25萬元除用來支付酒錢、坐檯費等，一部分用於還債，清晨投宿汽車旅館，還找來傳播小姐陪伴過夜，警方連夜調閱監視器，發現他搭乘9輛不同的計程車，企圖躲避查緝，警方最後鎖定在新北市三重一間汽車旅館，2日傍晚在1樓埋伏，晚上7時許，趁他外出時直接逮人。

警方呼籲，各銀樓、珠寶等相關業者應注意防竊，於客人入內觀看物品時入口可加裝電子鎖，確保安全無虞；另亦呼籲市民朋友遭受不法可撥打110或至就近派出所報案，以保障自身權益。