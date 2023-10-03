炎亞綸自6月20日遭耀樂性指控後被以違反兒童及少年性剝削防制條例，諭令新台幣50萬元交保，必遭限制出境出海，演藝事業全面停擺，除了上月初低調出席品牌中原普渡拜拜外，至今消失螢光幕前已三個多月，不過昨（2日）他難得出席圈外友人的生日派對，席間他非常給面子上台高歌多首曲子，也與壽星合唱黃妃的〈追追追〉，唱到盡興之處還忘我地彎下膝蓋，用力高唱：「啊~嚥氣啦！（台語）」十分投入。

對比上月初，炎亞綸在事件後首度出席活動被拍到時的低調，昨日朋友的生日派對上人潮眾多，炎亞綸精心打扮，穿著卡其色襯衫、灰色長褲，席間笑得很開心氣色相當好，一開始他上台只默默的站在一旁，雖然拿著麥克風但沒有多話，不過隨著派對嗨起來，他也給面子的一起高唱黃妃經典名曲〈追追追〉，把氣氛帶得非常好。

與壽星合唱〈追追追〉時，炎亞綸忘我地彎下膝蓋用力高唱：「啊~嚥氣啦！」（圖／翻攝自IG）

6月20日炎亞綸遭抖音創作者耀樂控訴，在對方16歲時就強行發生性關係，更偷拍並外流性愛影片，隔日耀樂舉辦記者會欲交代細節時，炎亞綸卻突然闖入現場向耀樂道歉，導致記者會一度中斷，耀樂更是情緒失控趴在桌上久久無法起身。7月3日炎亞綸被地檢署傳喚召開偵查庭，接著以違反兒童及少年性剝削防制條例，諭令新台幣50萬元交保，並遭限制出境出海。

看得出炎亞綸專程打扮出席派對，對比先前出庭他的氣色良好。（圖／翻攝自IG）

事件後，炎亞綸被撤銷去年才拿到的「第60屆十大傑出青年」，也丟了《哈囉！你給問嗎？》、《嗨！營業中》主持棒以及Uber Eats的代言，原先與劉家凱錄製好並上架的數位單曲《活著沒什麼大不了》僅曝光不到18小時，又被平台全面下架，原訂主持的KKBOX風雲榜除了記者會延期，也將主持棒交給韋禮安。

在炎亞綸退出《來吧！營業中》第二季後，他與庹宗康、姚元浩、鬼鬼、皓子、莎莎共同主持的第一季卻順利入圍今年金鐘獎「益智及實境節目獎」，日前庹宗康受訪時則表示炎亞綸知道節目有入圍，「但沒有表示什麽意見」，他透露兩人一個月前私下見過面，炎亞綸狀況還好，「其實我們也盡量就是在旁邊，讓他知道我們在，因為我們也沒什麼立場去表示什麼。」至於是否會出席金鐘盛典，庹宗康則笑說：「不知道，（如果）人家沒有邀請去也很奇怪。」

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