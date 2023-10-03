2023年公費流感疫苗2日開打，但流感疫苗廠牌可見高端。台北市長蔣萬安昨日表示，為守護民眾知的權利，請衛生局向中央反映，讓民眾事前知道施打廠牌。台中市長盧秀燕3日率全國之先，要求各接種單位揭示疫苗廠牌。國民黨台北市議員李彥秀呼籲，台北市也要儘速跟進，以解決民眾疑慮，並提高疫苗覆蓋率。

公費疫苗中見高端在列，為韓國原液，高端進口充填包裝，又因無法指定施打廠牌，引起部分家長反彈。蔣萬安昨指出，請衛生局向中央反應，讓接種者可以事前知道接種廠牌，以保障知的權利。

李彥秀大讚，盧秀燕不虧是「媽媽市長」，最能理解家長對於高端疫苗不信任的心情，中市已宣布公開疫苗廠牌，用公開透明的資訊回應人民的期待。更避免因為對於特定廠牌疫苗的疑慮，而降低施打意願，造成流感疫情上升。

她指出，中央統一採購流感疫苗，約有10％是高端疫苗，隨機分配到地方政府施打。但是哪裡的疫苗施打站施打哪個品牌，都要到當天才知道，甚至要民眾主動詢問，才會告知疫苗品牌。

李彥秀說，這幾天也接獲許多民眾反映，期望能知道疫苗施打品牌，廠牌訊息不應淪為政府、人民資訊的不對等。政府應提前主動公佈施打站的施打疫苗品牌，才不會讓人民到排隊現場，才知道是否要施打自己有疑慮的疫苗品牌。民眾的疑慮，更不應該變成第一線醫護的工作負擔。

她呼籲，唯有公開資訊，把疫苗選擇權還給人民，才是降低疑慮的有效手段，並提高流感疫苗施打覆蓋率。同樣為人父母的蔣萬安，也希望能夠儘速跟進中市，把疫苗選擇權還給台北市民。