江啟臣指出，國防預算只要合理，立委幾乎都是全面支持。但若有人洩密，知情不報，公務人員依照刑事訴訟法241條，因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。也就是若黃曙光沒有告發，便視為瀆職。（摘自立院直播）

潛艦國造召集人黃曙光日前指控，有名立委「一直在搞」潛艦國造案，在扯後腿。國民黨立委江啟臣今於立法院院會上質疑，黃曙光若沒有告發，恐涉瀆職，而國防部長邱國正若未參與潛艦國造案，備詢等同「是假的」。邱對此回應，自己有參與，且不是主導不主導的問題，會對潛艦國造案負起全責。

江啟臣指出，國防預算只要合理，立委幾乎都是全面支持。但若有人洩密，知情不報，公務人員依照刑事訴訟法241條，因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。也就是若黃曙光沒有告發，便視為瀆職。

邱國正表示，他也是聽黃曙光講才知道，因為黃曙光之前並沒有跟他討論過，兩人為了這個案子會合作、開會。陳建仁則說，所有潛艦在執行專案時，都是保密。

江啟臣直言，黃曙光講這種話，用影射的殺傷力最大，對國家的分裂造成的傷害，邱無法負責，且對憲政民主、行政立法的監督制衡是很大的傷害，會造成所謂寒蟬效應。他強調，針對黃曙光是否瀆職，必須要查。

江啟臣追問，整個潛艦國造案，邱國正參與多少？邱國正說，黃曙光會跟他說明每次工作進度，潛艦預算審查都是公開，到目前為止都是按照預算編列在執行，他和黃曙光平時工作都會碰面。

江啟臣指出，接下來還有498億的預算編列，若邱國正沒有參與潛艦計畫，至立法院備詢「是假的」，沒辦法真正回答問題，外界會覺得邱國正無法主導潛艦國造案。邱國正對此回應，不是主導不主導的問題，「我當負全責」。

江啟臣認為，邱國正必須全程掌握並參與潛艦國造案，否則就會實問虛答，「變成黃曙光坐在外面講話，不用到立院備詢，你來備詢結果沒有參與，這叫什麼監督？」邱國正回應「我有參與」，江啟臣隨即說「你參與不完整，不用說謊，我們都知道。我會替你抱屈，因為你離總統府距離有點遠」。

江啟臣再質疑，共機每天繞來繞去，我軍油料費大增，今年編列70億的油料費全數用罄，若要動用預備金是否有問題。

陳建仁回應，這一年來因為共軍繞台情形很多，所以不得不有這麼多的支出；邱國正則說，明年編列109億元，萬一又不夠，會請行政院追加。